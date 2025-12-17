Мерц оценил шансы того, примет ли ЕС решение по российским замороженным активам

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что исход предстоящего саммита Евросоюза, который пройдет 18-19 декабря, пока неясен. Вероятность того, что лидеры ЕС достигнут соглашения об использовании замороженных российских активов составляет лишь «50 на 50». Об этом господин Мерц заявил в эфире телеканала ZDF.

Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Annegret Hilse / Reuters Канцлер Германии Фридрих Мерц

Канцлер Германии признал, что в Европе существуют серьезные опасения по этому вопросу, связанные как с юридическими, так и с политическими рисками. Он отметил, что юридические препятствия, по его мнению, можно преодолеть, но политические разногласия остаются, и их нужно решить для выработки единой европейской позиции. Господин Мерц подчеркнул, что у Украины есть финансирование на первый квартал 2026 года, но после этого ситуация станет критической.

11 декабря Совет ЕС утвердил решение о бессрочной блокировке суверенных активов России. Теперь Еврокомиссия надеется добиться на саммите политического решения об их использовании в интересах Украины. По информации Euractiv, семь стран ЕС выступили против конфискации замороженных российских активов — среди них Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.