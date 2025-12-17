Депутаты могут лишиться мандатов из-за организации «платных» круглых столов в ГД

В связи с информацией о возможном проведении в Госдуме «платных» круглых столов ведется служебное расследование. Об этом, как рассказал “Ъ” источник в Думе, ее председатель Вячеслав Володин заявил на закрытой части пленарного заседания 17 декабря.

Ранее замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева сообщила в своем Telegram-канале о случаях «продажи» права на участие в круглых столах в Госдуме. В этом контексте она упомянула ассоциацию World Expert Association, которая 28 ноября проводила в Думе круглый стол по предпринимательству, а в будущем планирует провести еще два подобных мероприятия.

Среди тех, кто может быть причастен к организации «платных» мероприятий, господин Володин назвал депутатов Андрея Свинцова и Каплана Панеша (оба — ЛДПР), а также Розу Чемерис («Новые люди»). Спикер предупредил, что итогом служебного расследования может стать снятие полномочий с депутатов, которые «подписывали заявки, заказывали пропуска и не контролировали». Глава мандатной комиссии Думы Отари Аршба («Единая Россия») выразил готовность разобраться в ситуации до 23 декабря.

Отметим, что Роза Чемерис, как рассказал “Ъ” источник в Думе, ранее получила предложение выдвинуться на думские выборы 2026 года от ЛДПР. Сама она в своем Telegram-канале написала, что «никогда никаких круглых столов в Думе не организовывала, тем более по таким сомнительным поводам». Депутат Свинцов в беседе с журналистами тоже опроверг свою причастность к организации подобных мероприятий.

Ксения Веретенникова