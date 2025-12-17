Депутат Свинцов отрицает причастность к «платному» круглому столу в Госдуме

Депутат Государственной думы (ГД) Андрей Свинцов (ЛДПР) заявил журналистам, что не имеет никакого отношения к «платному» круглому столу, ставшему причиной скандала в нижней палате парламента. По словам политика, его «помощник», о причастности которого к мероприятию заявил председатель ГД Вячеслав Володин, «давно» был уволен.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов в 2018 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Скрывать нечего,— заявил депутат.— Помощник на общественных началах время от времени приходил. И этот конкретно круглый стол проводил с другим депутатом от другой фракции».

Ранее Сардана Авксентьева заявила в Telegram-канале, что организация под аббревиатурой WEA «торгует круглыми столами» в Госдуме. Сообщество предпринимателей World Expert Association действительно проводило 28 ноября круглый стол в зале думского комитета по международным делам. На мероприятии выступал президент ассоциации Никита Лобанов. В его биографии на сайте WEA до сегодняшнего дня было указано, что он является помощником депутата Андрея Свинцова.

«Он занимается журналом, занимается премией. Я ходил к нему исключительно посмотреть на вот эти мероприятия. Это вся моя с ним связь»,— заявил сегодня господин Свинцов. По его словам, Никита Лобанов был одним из 40 его внештатных помощников и помогал «продвигать партийные интересы».

Сегодня, по данным источника “Ъ” в Госдуме, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о возможном проведении служебного расследования по делу «платных круглых столов». По итогам расследования, предупреждает спикер, депутаты, связанные с мероприятием, могут лишиться мандатов. В качестве возможных виновных господин Володин упомянул Андрея Свинцова, Каплана Панеша (ЛДПР) и Розу Чемерис («Новые люди»). Последняя, как сообщил источник “Ъ”, ранее получила предложение выдвинуться на думские выборы 2026 года от ЛДПР. При этом в комитете, на площадке которого проводился круглый стол заверили “Ъ”, что заявку на зал подавал лично депутат Евгений Федоров («Единая Россия»).

Как объяснили “Ъ” в WEA, организация принимает денежные средства исключительно в виде членских взносов, однако в зависимости от категории членства определяется возможность и периодичность спикерского участия на круглых столах в Госдуме.

