Дешевые для сердитых

Международная федерация футбола (FIFA), столкнувшись с негодованием фанатов по поводу оказавшейся космической по привычным меркам стоимостью посещения матчей чемпионата мира, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике, ввела специальную категорию билетов для них по цене $60. Правда, уступка выглядит, по сути, символической. Такие билеты смогут купить лишь несколько сотен болельщиков сборных, пробившихся на мировое первенство.

Международная федерация футбола объявила о введении новой категории билетов на матчи чемпионата мира, который летом 2026 года примут США, Канада и Мексика. Она называется Supporter Entry Tier. Билеты данной категории будут реализовываться по чрезвычайно дешевой для топовых турниров цене в $60. При этом она является фиксированной: по ней можно приобрести право попасть даже на финальный матч. Для всех остальных категорий предусмотрено, как его назвали FIFA и организаторы, «динамическое» ценообразование. Оно предполагает, что стоимость билета может меняться в зависимости от востребованности и статуса игры.

Объясняя смысл введения новой категории, FIFA сообщила, что решила сделать «величайшую футбольную сцену» более доступной. Однако вполне очевидно, что речь идет об уступке со стороны федерации, на которую она пошла, столкнувшись с неожиданно резкой реакцией фанатов на старт основного этапа билетной программы первенства. Он был открыт в конце прошлой недели. Осенью прошли первые два. Во время них желающие посетить матчи чемпионата мира могли, зарегистрировавшись на сайте FIFA и подав заявку на приобретение билетов, принять участие в лотерее, распределяющей определенное их количество. В итоге, как сообщила федерация, еще до жеребьевки группового этапа 5 декабря было реализовано около 2 млн билетов, то есть примерно треть от общего количества. В декабре FIFA запустила уже «таргетированную» продажу, которая предусматривает возможность выбора матча с учетом играющих в нем команд. В ее рамках болельщики могут до 13 января подавать заявки на билеты. После этого FIFA снова проведет лотерею, определяющую тех, кому достанется возможность их купить.

Федерация сообщила, что к вечеру 16 декабря приняла около 20 млн запросов на билеты. Это как минимум втрое больше их доступного числа.

Кроме того, на этом этапе 8% от общего количества билетов поступило в распоряжение национальных футбольных ассоциаций, чьи сборные добились права выступить на мировом первенстве. В общей сложности их 48. Национальные ассоциации, в свою очередь, могут распределять билеты среди членов фанатских объединений. По ним можно посещать лишь матчи своей сборной.

Именно эти билеты вызвали шок фанатов. Выяснилось, что FIFA не то что не сдержала обещание придерживаться стандартов предыдущего чемпионата мира — в Катаре в 2022 году, продавая дешевые билеты как раз по $60, а превысила их втрое-вчетверо. Поклонники сборных Германии и Англии обнаружили, что даже матчи своих команд в группе с самыми рядовыми оппонентами не смогут посетить дешевле чем за $200. А минимальные цены на финал, зашкалившие за $4 тыс., и вовсе выглядели космическими по сравнению с катарскими. В 2022 году они были в пять раз скромнее (см. “Ъ” от 13 декабря).

Заявления с требованием к FIFA приостановить реализацию билетной программы опубликовали сразу несколько крупных объединений футбольных фанов, такие как Организация болельщиков Европы (FSE), английские England Supporters Travel Club (ESTC) и ассоциация England Fans’ Embassy. В них содержались исключительно резкие выражения, такие как «вымогательская политика» и «монументальное предательство».

Впрочем, без восторга они отнеслись и к свежей инициативе FIFA, которая отдала билеты придуманной ей категории национальным федерациям. Так, Том Гритрекс, глава британской Ассоциации футбольных болельщиков (FSA), назвал ее «пустым жестом» и «циничной попыткой отвлечь внимание». А в FSE подчеркнули, что масштабы проведенной FIFA «ревизии» «недостаточны для примирения».

Ничего странного в этом нет. Уступка и в самом деле выглядит символической. В категорию Supporter Entry Tier включено лишь 10% от всех билетов, предназначенных для национальных ассоциаций. BBC уже подсчитал: это означает, что прибрести их смогли лишь по 400 болельщиков сборных Англии и Шотландии.

