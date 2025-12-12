Марлезонский билет

Старт основного этапа билетной программы чемпионата мира по футболу, который летом 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике, вылился в скандал. Сразу несколько объединений болельщиков, ознакомившись с ценами, потребовали от Международной федерации футбола (FIFA) остановить продажу билетов и обвинили структуру, а также организаторов турнира в «вымогательстве» и «обмане». Расценки, вопреки обещаниям, оказались в несколько раз выше, чем были на предыдущем первенстве, состоявшемся три года назад в Катаре.

Болельщики наблюдают за трансляцией жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года (Нью-Йорк, 5 декабря 2025 года)

Фото: Brendan McDermid / Reuters Болельщики наблюдают за трансляцией жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года (Нью-Йорк, 5 декабря 2025 года)

Сразу несколько крупных объединений футбольных фанов — такие как Организация болельщиков Европы (FSE), английские England Supporters Travel Club (ESTC) и ассоциация England Fans' Embassy — опубликовали 12 декабря заявления, в которых в крайне жесткой риторике оценивают действия Международной федерации футбола и организаторов чемпионата мира. Он пройдет в следующем году в США, Канаде и Мексике. В этих заявлениях содержатся резкие выражения — «вымогательская политика», «пощечина всем поклонникам футбола», «монументальное предательство» — и требование приостановить реализацию билетной программы турнира.

Причиной скандала стал старт ее основного этапа. Осенью прошли первые два. Во время них желающие посетить матчи чемпионата мира могли, зарегистрировавшись на сайте FIFA и подав заявку на приобретение билетов, принять участие в лотерее, распределяющей определенное их количество. В итоге, как сообщила федерация, было реализовано около 2 млн, то есть примерно треть от общего количества. Причем приобретались они «вслепую», поскольку жеребьевка группового этапа чемпионата состоялась 5 декабря. До нее не было известно, какие именно команды в тот или иной день будут играть друг с другом. Президент США Дональд Трамп, комментируя цифры, говорил о «превосходящем ожидания ажиотаже».

Теперь FIFA запустила уже «таргетированную» продажу, которая предусматривает возможность выбора матча с учетом играющих в нем команд. В ее рамках болельщики могут до 13 января подавать заявки на билеты. После этого FIFA снова проведет лотерею, определяющую тех, кому достанется возможность их купить. Кроме того, на этом этапе 8% от общего количества билетов поступило в распоряжение национальных футбольных ассоциаций, чьи сборные добились права выступить на мировом первенстве. А его формат, как известно, претерпел радикальные изменения по сравнению с прежним. Если на предыдущем чемпионате — в 2022 году в Катаре — выступили 32 команды, то в Северной Америке их будет 48. Национальные ассоциации, в свою очередь, могут распределять билеты среди членов фанатских объединений. По ним можно посещать лишь матчи своей сборной.

Так вот, выяснилось, что фанаты шокированы ценами, которые никак не соответствуют обещаниям FIFA.

Когда семь лет назад она отдала чемпионат мира трем североамериканским странам, представители заявочного комитета США, которые примут большую часть из 104 значащихся в календаре турнира встреч, вообще говорили о том, что стоимость билета будет начинаться от $21. Это исключительно дешево по меркам топовых футбольных событий. Уже в сентябре этого года FIFA, не скрывавшая, что с помощью нового формата рассчитывает нарастить свои доходы от продажи билетов, однако, назвала более реалистичную цифру — $60. Она соответствовала катарскому нижнему пределу. Правда, при этом структура предупредила, что впервые использует не фиксированные цены, которые, по сути, могут повышаться лишь при перепродаже покупателями и их поступлении на вторичный рынок, а «динамическую схему ценообразования». Она предполагает, что стоимость определяется статусом матча и его востребованностью у публики и может быть скорректирована практически в любой момент.

В итоге билеты оказались не просто дороже, чем ожидали фанаты, исходившие из обещаний FIFA и собственного опыта, а намного дороже.

Так, в прайс-листе немецкой футбольной федерации цены на билеты на матчи сборной Германии в группе варьируются от $180 до $700: они примерно вдвое выше, чем были на катарском чемпионате. А немцам между тем предстоит сыграть с относящимися к середнякам командами Кот-д’Ивуара и Эквадора, а также с никому не известными футболистами из Кюрасао, впервые пробившимися на чемпионат мира. Минимальная цена билета на финал для немецкого болельщика — $4185. А это уже пятикратное превышение минимальной цены 2022 года.

Схожие соотношения зафиксированы в Англии и Шотландии. Английскому фанату, в отличие от немецкого, не удастся посетить матч чемпионата за сумму скромнее $200. Нижний порог установлен для игры сборной Англии против ганцев и составляет $220. В пять раз дороже катарской для ее болельщиков и цена пакета, гарантирующего посещение всех матчей команды на турнире. Она превышает $7 тыс.

Впрочем, убедиться в лукавстве FIFA насчет более или менее стандартной доступности билетов на чемпионат мира можно и не изучая заявления объединений болельщиков. Вторичный рынок, на котором их можно купить, уже вовсю работает. И скажем, на Gotickets в четверг, 11 декабря, был огромный выбор билетов на разные матчи группового этапа. Набор из двух на соседние места на встречу Катар—Швейцария, совершенно рядовую, продавался по цене от $494. За эти деньги можно было получить места на верхнем ярусе трибуны за воротами. Те, что близко к полю, стоили уже $1,5 тыс.

Алексей Доспехов