На счет обвиняемого в обогащении 1,3 млрд подрядчика мемориала «Курская битва» наложен арест

Арбитражный суд Курской области наложил арест на деньги подрядчика строительства мемориального комплекса «Курская битва». Обеспечительные меры приняты в отношении ООО «Управление капитального строительства» (УКС) в размере 137 млн руб., подлежащих возврату в региональный бюджет. Об этом говорится в документах суда.

Как следует из материалов, необходимость ограничений истец обосновал финансовым состоянием компании. Согласно бухгалтерской отчетности, чистая прибыль ООО «УКС» по итогам 2024 года составила 7 млн руб., стоимость основных средств — 123,6 млн руб., при этом кредиторская задолженность достигает 1,3 млрд руб. Кроме того, в отношении ответчика возбуждено девять незавершенных исполнительных производств на сумму 322,3 млн руб. Суд указал, что совокупность этих обстоятельств свидетельствует о необходимости обеспечительных мер, согласившись с требованиями ареста 137 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Управление капитального строительства» зарегистрировано в Москве в 2012 году и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Генеральным директором компании с августа 2024 года является Александр Вачаев, единственный учредитель — Олег Щелкунов. В 2024 году выручка общества составила 813,6 млн руб., что на 40% ниже показателя предыдущего года, при этом чистая прибыль выросла до 7 млн руб.

Также в отношении «УКС» возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Кроме того, в Арбитражном суде Москвы рассматривается заявление ФНС о банкротстве компании, заседение отложено на 21 января. Ранее налоговая служба доначислила «УКС» налог на добавленную стоимость и налог на прибыль на сумму 187,6 млн руб., а также назначила штраф в размере 56,8 млн руб.

В начале октября стало известно, что прокуратура подает иск к «УКС» на общую сумму около 1,3 млрд руб. Согласно материалам госзакупок, компания УКС заключила контракт на строительство мемориала с управлением капстроительства Курской области в декабре 2022 года. Общая цена контракта составила 2,66 млрд руб. Как указано в дополнительном соглашении к договору, в 2022–2024 годах УКС получила из регионального бюджета три транша на общую сумму 1,15 млрд руб. Именно такую сумму с компании взыскивает прокуратура по одному иску. Требование еще на 137 млн руб. по второму иску касаются контракта на строительство школы в Большесолдатском районе. Глава ООО «Управление капитального строительства» сообщил, что работы на объектах приостанавливались из-за боевых действий. По его словам, в результате удара БПЛА горела кровля строящейся школы.

Анна Швечикова