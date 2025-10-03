Подрядчик мемориала «Курская битва» прокомментировал претензии властей

Генеральный директор ООО «Управление капитального строительства» (УКС) Александр Вачаев прокомментировал «Ъ» выступление губернатора Александра Хинштейна, заявившего о хищениях при строительстве мемориала «Курская битва», которое вела компания.

Вчера, 2 октября. глава региона рассказал об иске прокуратуры, которая требует взыскать с УКС в общей сложности 1,3 млрд руб. Требования надзора касаются двух госконтрактов на строительство мемориала в Понырях и школы в Большесолдатском районе. По словам господина Хинштейна, контракты заключались в обход конкурентных процедур, стоимость и объемы работ завышались, а исполнение обязательств шло с отставанием от графика. В облпрокуратуре считают, что только при возведении «Курской битвы» могло быть похищено не менее 24 млн руб.

Александр Вачаев сказал «Ъ», что строительство второй очереди мемориала в Поныровском районе и школы в Большесолдатском районе, которой также занимкался этот подрядчик, было приостановлено из-за боевых действий. В мае этого года, например, из-за удара украинского беспилотника загорелась кровля возведенного здания школы. По словам руководителя компании, на объекте осталось благоустроить территорию и завершить отделку помещений. «Первую очередь мемориала построили два года назад, и ни у кого не возникало вопросов к качеству. А сегодня появляется история, что там, оказывается, работы выполнены некачественно»,— недоумевает господин Вачаев.

Помимо исков от прокуратуры в столичном арбитраже рассматривается банкротный иск к УКС. Он был подан налоговой службы. В 2024 году ФНС доначислила компании налог на добавленную стоимость (НДС) и на прибыль на сумму 187,6 млн руб. и назначила штраф в 56,8 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Управление капитального строительства» зарегистрировано в Москве в 2012 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Генеральный директор Александр Вачаев назначен в августе 2024 года. Единственным учредителем является Олег Щелкунов. В 2024 году выручка ООО составила 813,6 млн руб., снизившись на 40% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль выросла до 7 млн руб. (+171%).

