Надзор пришел к мемориалу

Прокуратура взыскивает почти 1,3 млрд руб. с подрядчика мемориального комплекса, открытого в честь 80-летия победы в Курской битве. По данным надзора, при строительстве могло быть похищено не менее 24 млн руб., а сами работы шли с отставанием от графика. Материалы направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. В самой компании говорят, что после открытия мемориала два года назад претензий к объекту не имелось, а строительство новой очереди было приостановлено из-за боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония открытия мемориального комплекса в честь 80-летия победы в Курской битве

Фото: пресс-служба президента РФ Церемония открытия мемориального комплекса в честь 80-летия победы в Курской битве

Фото: пресс-служба президента РФ

Арбитражный суд Курской области приступает к рассмотрению двух исков областного прокурора, потребовавшего взыскать в общей сложности почти 1,3 млрд руб. с зарегистрированного в Москве ООО «Управление капитального строительства» (УКС). Эта компания занималась возведением мемориального комплекса в честь 80-летия победы в Курской битве и школы в Большесолдатском районе региона. К назначенным на 8 и 13 октября предварительным заседаниям истец подготовит список доказательств, на которых он основывает свои требования, а ответчик — отзывы с обоснованием своей позиции.

Мемориальный комплекс «Курская битва» воздвигнут в Поныровском районе, на Северном фасе Курского выступа — в месте, где летом 1943 года происходили кровопролитные бои. Открытие первой очереди состоялось в августе 2023-го, в церемонии принимал участие президент Владимир Путин. Центральной фигурой мемориала является скульптура солдата, который не дает сомкнуться стенам с изображением танков. После открытия действовавший на тот момент губернатор Роман Старовойт анонсировал строительство второй очереди мемориала, который должен был быть завершен к 9 мая этого года. Однако эти работы на фоне вторжения украинских боевиков в Курскую область не начались.

Согласно материалам госзакупок, компания УКС заключила контракт на строительство мемориала с управлением капстроительства Курской области в декабре 2022 года. Общая цена контракта составила 2,66 млрд руб. Как указано в дополнительном соглашении к договору, в 2022–2024 годах УКС получила из регионального бюджета три транша на общую сумму 1,15 млрд руб. Именно такую сумму с компании взыскивает прокуратура по одному иску. Требование еще на 137 млн руб. по второму иску касаются контракта на строительство школы в Большесолдатском районе.

После публикаций СМИ об иске к УКС нынешний губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что правительство поддерживает требование надзора. Он заявил, что подрядчик был привлечен к исполнению контрактов на строительство мемориала и школы в обход конкурентных процедур, стоимость и объемы работ завышались, а исполнение обязательств шло с отставанием от графика.

«Прокуратура настаивает, что при строительстве мемориального комплекса подрядчиком похищено не менее 24 млн руб. Идут проверки: этот и другие материалы направлены в полицию для возбуждения уголовного дела»,— написал глава региона в своем Telegram-канале. Он добавил, что в отношении руководителей организации возбуждено дело о неуплате налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет лишения свободы), а сама компания находится под угрозой банкротства по иску налоговиков.

Судя по материалам арбитража, в 2024 году ИФНС доначислила компании налог на добавленную стоимость (НДС) и на прибыль на сумму 187,6 млн руб. и назначила штраф в 56,8 млн руб. В налоговой посчитали, что УКС неправомерно применила налоговые вычеты по НДС и завысила расходы по налогу на прибыль по сделкам с контрагентами, которые якобы имеют признаки взаимозависимых «технических» организаций и фирм-однодневок. Подрядчик сначала добился отмены доначисления в Арбитражном суде Москвы, однако позже 9-й апелляционный суд все же признал требования налоговиков законными. Иск о банкротстве УКС рассматривается в столичном арбитраже.

Генеральный директор УКС Александр Вачаев сказал “Ъ”, что строительство второй очереди мемориала в Поныровском районе и школы в Большесолдатском районе было приостановлено из-за боевых действий.

В мае этого года из-за удара украинского беспилотника загорелась кровля возведенного здания школы. По словам руководителя компании, на объекте осталось благоустроить территорию и завершить отделку помещений. «Первую очередь мемориала построили два года назад, и ни у кого не возникало вопросов к качеству. А сегодня появляется история, что там, оказывается, работы выполнены некачественно»,— недоумевает господин Вачаев.

Сергей Толмачев, Воронеж