Прокуратура хочет взыскать 1 млрд со строителей мемориала «Курская битва»

Прокуратура Курской области направила в Арбитражный суд иск о признании недействительным контракта на строительство мемориального комплекса «Курская битва» в Поныровском районе и взыскании с подрядчика ущерба в 1 млрд руб. в областной бюджет. Об этом «РИА Новости» сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Церемония открытия первой первой очереди мемориала "Курская битва"

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

По данным прокуратуры, областное казенное учреждение (ОКУ) «Управление капитального строительства Курской области» заключило договор с московским ООО «Управление капитального строительства» на сумму 1,1 млрд руб. По их данным, контракт был подписан в обход конкурентных процедур с единственным поставщиком, который, как утверждают в ведомстве, не обладал достаточными ресурсами для выполнения работ в полном объеме. При этом подрядчик привлекал аффилированные субподрядные организации, создавая фиктивный экономический оборот.

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, общая стоимость всех этапов возведения мемориала «Курская битва» составляет 2,66 млрд руб. Генеральным подрядчиком стало московское ООО «Управление капитального строительства», принадлежащее Олегу Щелкунову. Срок завершения исполнения контракта установлен до конца 2027 года.

В опубликованном на госзакупках дополнительном соглашении, подписанном 7 ноября 2024 года, уточнялось, что заказчик предоставляет подрядчику аванс в размере 1,1 млрд руб., что составляет более 41% от цены контракта. В документе отдельно фиксировались размеры авансовых выплат по этапам: по подготовке проектной документации и инженерным изысканиям — 1 млн руб., по строительным работам — свыше 1 млрд руб. При этом, согласно данным контракта, стоимость исполненных подрядчиком обязательств составила 850 млн руб. (разница между этими суммами легла в основу неотработанного аванса — 299 млн руб., обозначенных прокуратурой).

В надзорном органе уточнили, что у компании имеется задолженность по уплате обязательных платежей, а работы по строительству — не завершены. «Прокуратура Курской области направила в арбитражный суд исковое заявление о признании указанного контракта недействительным и взыскании со строительной организации в пользу регионального бюджета более 1 млрд руб.»,— говорится в сообщении.

ООО «Управление капитального строительства» зарегестрировано в Москве в 2012 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Генеральный директор Александр Вачаев назначен в августе 2024 года. Единственным учредителем является Олег Щелкунов. В 2024 году выручка ООО составила 813,6 млн руб., снизившись на 40% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль выросла до 7 млн руб. (+171%).

Частично построили и открыли центральную архитектурную композицию-скульптуру советского воина на Курской дуге в 2023 году к 80-летию победы. Монумент изображает мужчину, который напряжением своих сил не дает сомкнуться двум надвигающимся стенам с изображениями немецкой техники. В торжественном открытии принял участие президент России Владимир Путин.

Анна Швечикова