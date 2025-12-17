Лондон вывел из-под санкций египетский проект «Зохр» с участием «Роснефти»

Великобритания освободила от действия санкций египетский газовый проект «Зохр» с участием компании «Роснефть» (MOEX: ROSN). Это следует из обновленной генеральной лицензии британского Управления по осуществлению финансовых санкций. Согласно документу, исключение действует до 14 октября 2027 года.

Месторождение «Зохр» было открыто итальянской Eni в 2015 году. Она же владеет 50% проекта. Доля «Роснефти» составляет 30%. Еще по 10% принадлежат британской BP и эмиратской Mubadala Petroleum. Проект признан правительством Египта стратегически важным. Помимо проекта «Зохр» от британских санкционных ограничений в течение 2025 года были освобождены «Сахалин-2», «Каспийский трубопроводный консорциум», «Тенгизшевройл» и еще четыре проекта с российским участием.

15 октября Британия ввела санкции против «Роснефти», ЛУКОЙЛа и НСПК. В британском Минфине пояснили, что ограничения связаны с ведением бизнеса в интересах правительства России. Посольство РФ предупредило, что такие санкции могут дестабилизировать международные энергетические рынки. 22 октября Великобритания вывела из-под санкций две немецкие дочерние компании российской «Роснефти». 20 ноября британские власти освободили от санкций два болгарских предприятия ЛУКОЙЛ.