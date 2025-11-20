Британия вывела из-под санкций две болгарских «дочки» ЛУКОЙЛа

Великобритания временно освободила из-под санкций два болгарских предприятия российской нефтекомпании ЛУКОЙЛ. Это следует из опубликованного на сайте британского Минфина заявления. Власти разрешили проводить с ними операции до 14 февраля 2026 года.

Речь идет о компаниях Lukoil Aviation Bulgaria EOOD и Lukoil Bunker Bulgaria EOOD. Первая компания заправляет самолеты в аэропортах Болгарии и Молдовы. Lukoil Bunker Bulgaria EOOD заправляет суда в болгарских портах.

Британия ввела санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» 15 октября. В Минфине пояснили, что ограничения связаны с ведением бизнеса в интересах правительства России. Посольство РФ предупредило, что такие санкции грозят дестабилизировать международные энергетические рынки. 22 октября Великобритания вывела из-под санкций две немецкие дочерние компании российской «Роснефти».