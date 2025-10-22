Британия вывела из-под санкций две дочерних компании «Роснефти»

Великобритания вывела из-под санкций две немецкие дочерние компании российской «Роснефти». Это следует из лицензии, опубликованной на сайте Управления по осуществлению финансовых санкций королевства.

Из санкционного списка исключили компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing. Соответствующая лицензия действует до 22 октября 2027 года.

15 октября Великобритания расширила санкционный список против России на 90 позиций. Среди энергетических компаний, попавших под санкции Британии, указаны «Роснефть» (MOEX: ROSN) и ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH). В британском Минфине пояснили, что ограничения связаны с ведением бизнеса в интересах правительства России. Посольство РФ предупредило, что такие санкции грозят дестабилизировать международные энергетические рынки.