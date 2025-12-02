Бюджет Воронежской области на 2026 год приняли в первом чтении с дефицитом 10 млрд

Депутаты Воронежской областной думы на заседании во вторник, 2 декабря, приняли проект бюджета на следующий год. Документ представляла министр финансов Надежда Сафонова.

Она рассказала, что общий объем доходов регионального бюджета планируется в 216,9 млрд руб., что на 13,6% выше первоначального бюджета на текущий год. Собственные доходы при этом составят 185 млрд руб., а безвозмездные поступления — 32 млрд руб. Расходы казны планируются на сумму 226,7 млрд руб. Госпожа Сафонова подчеркнула, что дефицит в 9,8 млрд руб. является техническим и имеет гарантированные источники финансирования.

Министр рассказала, что в следующем году на нацпроекты планируется потратить 23,2 млрд руб. «Бюджетная политика в регионе, как и на федеральном уровне, ориентирована на развитие человеческого капитала. Поэтому основной объем средств в структуре бюджета, 62,5% или 141,7 млрд, составляют именно расходы отраслей социальной сферы»,— сказала госпожа Сафонова. Она добавила, что в следующем году в приоритетном порядке планируется финансировать сферы образования, здравоохранения, соцзащиты, культуры и физкультуры. Важная роль в бюджете отводится поддержке развития инфраструктуры: всего на это запланировано 53,3 млрд руб., из которых 25,8 млрд руб. предусмотрено на строительство и ремонт автомобильных дорог.

Лидер местного обкома КПРФ Андрей Рогатнев после выступления госпожи Сафоновой заявил, что фракция не будет поддерживать бюджет. Он заявил, что в бюджете на следующий год с учетом инфляции сокращены траты на обеспечение населения доступным и комфортным жильем, модернизацию первичного звена в системе здравоохранения, развитие отраслей сельского хозяйства, модернизацию коммунальной инфраструктуры. Больше никто из парламентариев проект бюджета на заседании не комментировал.

Подробнее о ситуации с областными бюджетами в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев