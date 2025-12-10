Бюджет Воронежа на 2026 год приняли в первом чтении с дефицитом 592 млн

Городская дума шестого созыва приняла в первом чтении проект бюджета Воронежа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. На четвертом заседании, состоявшемся 10 декабря, присутствовали 29 из 35 избранных депутатов. Проект поддержали 28 народных избранников, один воздержался. По проекту, доходы казны составят 45,39 млрд руб., расходы — 45,98 млрд руб., а дефицит — 592 млн руб. или 3% от суммы собственных доходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Не поддержал проект бюджета представитель фракции КПРФ в гордуме Денис Коломенцев. На заседании он не стал комментировать свое решение.

Дефицит казны сокращается по сравнению с прошлым годом, позитивная динамика есть в доходной части за счет собственных доходов. Бюджет сохраняет направленность на социальную сферу, сообщила журналистам заместитель председателя постоянной комиссии по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям Анастасия Позднякова.

«Всегда хочется, естественно, больше доходов и более эффективные расходы. Я считаю, что нам удалось на 2026 год увеличить доходную часть на 5%, и это может существенно сказаться на комфорте наших жителей»,— заявила госпожа Позднякова.

Доходную часть, по ее словам, удалось увеличить благодаря оптимизации налоговых решений.

Источником покрытия дефицита, как ранее проинформировали в гордуме, будут являться остатки на счетах по состоянию на 1 января 2026 года. Это средства, которые поступают в бюджет города в последних числах 2025-го, но не могут быть освоены и переходят на следующий финансовый период.

После корректировки в конце ноября доходы бюджета Воронежа в текущем году составили 53,3 млрд руб., а расходы — 54,4 млрд руб. при дефиците около 1,1 млрд руб. Как сообщал «Ъ-Черноземье», доходная часть увеличилась на 5,6 млрд руб. за счет собственных налоговых доходов и средств из региональной казны.

Денис Данилов