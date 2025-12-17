Свердловский омбудсмен заявила о росте жалоб на буллинг в школах

Проблемы буллинга и конфликтов стали наиболее частыми обращениями в сфере образования к уполномоченному по правам человека в Свердловской области в 2025 году. Об этом сообщила региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам госпожи Мерзляковой, структура обращений изменилась: если ранее лидировали вопросы коррекционного образования и нехватки мест в школах и детских садах, то сейчас на первый план вышли вопросы буллинга, конфликты между учителями и родителями, а также взаимоотношения между учениками и учителем.

Омбудсмен отметила, что стремление родителей к судебным разбирательствам с учителями не улучшает обстановку в школьных классах. Она подчеркнула важность разрешения конфликтов путем диалога и примирения сторон, а не эскалации ситуации через суды. «Наши дети, особенно после 15 лет, – это уже взрослые состоявшиеся люди. Надо посидеть, пообщаться, понять, что произошло, постараться их примирить, но ни в коем случае никаких судебных, уголовных дел не должно быть»,— добавила Мерзлякова.

Напомним, в ноябре в Екатеринбурге осудили за рукоприкладство учителя физики. В школе №123 25-летний преподаватель Сергей Перминов поругался с восьмиклассником, который матерился и вел себя грубо по отношению к учителю.

Мария Игнатова