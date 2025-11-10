Физика с кулаками

Академический районный суд Екатеринбурга оставил без изменения приговор бывшему учителю физики Сергею Перминову, осужденному за рукоприкладство по отношению к ученику, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Напомним, инцидент произошел 13 марта в школе №123. 25-летний преподаватель физики Сергей Перминов поругался с восьмиклассником, который матерился и вел себя грубо по отношению к учителю. Не выдержав, учитель кинул ручку, которая рикошетом попала в школьника. Восьмиклассник продолжал игнорировать замечания преподавателя, тогда Сергей Перминов применил к нему силу и отвел его в кабинет директора.

В начале сентября учитель был осужден мировым судьей Академического судебного района по ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением) на один год и шесть месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Педагог должен выплатить 120 тыс. руб. моральной компенсации, ему запрещено заниматься педагогической деятельностью сроком на два года. Обе стороны обжаловали приговор.

За учителя вступилась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По ее словам, учителя можно было наказать по-другому. Она утверждала, что, прежде всего, нужно разговаривать друг с другом.

В октябре общественный совет при Министерстве просвещения РФ взял на контроль случай, произошедший с Сергеем Перминовым. Председатель совета Дмитрий Лутовинов отметил, что у учителей мало рычагов влияния на школьных хулиганов, из-за чего те чувствуют свою безнаказанность. Чтобы успокоить таких учеников и «показать границы», нужно применять другой подход, но при этом нужно объяснить учителям, как этим механизмом воспользоваться. «Молодые педагоги, которые сталкиваются с хамским поведением на уроке, не знают, как поступить, и поэтому ситуация может выйти из-под контроля. Думаю, что в этой ситуации виноваты обе стороны. Хулиган, который спровоцировал, и учитель, что дал волю эмоциям. Но вот ответственность понес только один — учитель. Это в корне неправильно»,— сообщил Дмитрий Лутовинов.

Артем Путилов