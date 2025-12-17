Прокат на дорожку

С 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге пройдет главный старт для отечественных фигуристов в условиях почти четырехлетнего периода отстранения — чемпионат России. В отличие от прошлых предолимпийских первенств страны, на этом путевки на Игры не разыгрываются. Однако этот турнир станет главной проверкой способностей Аделии Петросян и Петра Гуменника, которые в феврале будут противостоять мировой элите в Италии.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В женском одиночном катании, безусловно, все внимание будет приковано к действующей чемпионке страны Аделии Петросян, которая считается главным фаворитом турнира. Зрителей, судей и тренеров в первую очередь будет интересовать форма фигуристки, в которой она подходит к Олимпийским играм 2026 года. На прошлогоднем национальном первенстве спортсменка выдала два эталонных проката и обошла ближайшую преследовательницу почти на 30 баллов.

В этом сезоне у нее получается пока не все — на этапах Гран-при все попытки исполнения четверных тулупов закончились падениями, а тройной аксель ни разу не попал в заявочный лист.

Тем не менее за два дня до представления короткой программы в социальных сетях тренерского штаба Этери Тутберидзе появилось видео, на котором Аделия Петросян исполнила тройной аксель — докрученный и чисто приземленный.

Основную конкуренцию олимпийской надежде составят ее однокашницы по тренерской группе — серебряный призер прошлого чемпионата России Дарья Садкова и вышедшие на взрослый уровень Алиса Двоеглазова и Дина Хуснутдинова. В активе каждой из этих спортсменок есть по золотой медали этапов Гран-при, все они владеют четверными прыжками. Борьбу могла бы навязать и занявшая в том году третье место Алина Горбачева, но она снялась с турнира по состоянию здоровья. Кроме того, травма не позволит выступить чемпионке России 2023 года Софье Акатьевой.

Грядущее национальное первенство станет проверкой и для другого российского олимпийца — фигуриста-одиночника Петра Гуменника. После триумфа на столичном этапе Гран-при, где по сумме двух прокатов он набрал 311,12 балла (это примерно на три балла меньше принадлежащего ему же рекорда страны), спортсмен отправился на стажировку в США. Под калифорнийским солнцем он оттачивал многооборотные прыжки под руководством Рафаэля Арутюняна. Именно этот специалист подготовил олимпийского чемпиона 2022 года Нейтана Чена. Сейчас он тренирует сильнейшего одиночника поколения Илью Малинина, недавно приземлившего семь квадов в одной программе.

На чемпионате страны Петр Гуменник, способный исполнить по пять четверных прыжков в произвольной программе, будет стремиться показать максимум и поборется за высшую ступень пьедестала, тем более что прежде фигурист ни разу на нее не забирался. Однажды спортсмен остановился в нанометре от золотой медали — в 2022 году он набрал одинаковое количество баллов с Евгением Семененко, а в таком случае победа присуждается тому, кто оказался сильнее в произвольной программе.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Вообще мужской турнир уже не первый год радует своей непредсказуемостью и накалом страстей. Обойти Гуменника постараются действующий чемпион страны Владислав Дикиджи, двукратный победитель национального первенства Евгений Семененко, чемпион Европы и бронзовый призер Олимпиады 2022 года Марк Кондратюк, серебряный призер чемпионата России Глеб Лутфуллин, да и остальных участников не стоит сбрасывать со счетов.

В соревновании пар ожидается противостояние, уже успевшее стать классикой отечественного фигурного катания. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, наконец освоившие четверной выброс, попробуют отобрать золото у переживающих кризис Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

Долгое время пары шли ноздря в ноздрю, затем фаворитами все же считались Мишина с Галлямовым. Однако в последнее время чаша весов все больше склоняется в сторону Бойковой и Козловского — уж слишком неубедительно в этом сезоне выглядят их заклятые соперники. Из-за травмы Александра Галлямова пара приступила к тренировкам гораздо позже обычного.

На этапах Гран-при фигуристы сорвали и прыжки, и поддержки. Как итог, остались без золотых медалей, которые раньше для них считались обыденностью.

В Казани Мишина и Галлямов вообще показали худший с 2019 года результат (тогда они еще выступали на юниорском уровне).

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, напротив, демонстрируют отличную форму. В очной борьбе на казанском этапе они с большим запасом обошли главных конкурентов и покорили сердца судей и болельщиков чистейшим четверным выбросом — невероятно сложным элементом, который ранее покорялся лишь единицам. Паре определенно пошла на пользу смена тренера — теперь спортсмены катаются у Станислава Морозова. В прошлом десятилетии он помог Нине Мозер привести к двум олимпийским золотым медалям предыдущего наставника Бойковой и Козловского — Максима Транькова и его партнершу Татьяну Волосожар.

За самые высокие места будут бороться бронзовые призеры чемпионата России 2024 года Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Прошлый сезон они пропустили из-за травмы партнерши. Их возвращение получилось весьма убедительным — они уверенно победили на этапе Гран-при в Омске, а в Красноярске завоевали бронзовые медали.

Таисия Орлова