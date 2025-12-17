В Адыгее открыли четыре врачебные амбулатории

В Майкопском районе Адыгеи одновременно заработали четыре врачебные амбулатории — в станице Абадзехской, хуторе Северо-Восточные Сады, поселках Краснооктябрьский и Победа. Церемонию открытия посетили представители региональных властей, сообщает пресс-служба правительства республики.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов осмотрел результаты строительства медучреждения в поселке Победа. Возведение амбулатории началось в 2024 году для улучшения доступности врачебной помощи в сельской местности. На строительство выделили 36 млн руб., еще 5 млн руб. направили на приобретение медоборудования и мебели.

В здании площадью 420 кв. м организованы детская и взрослая части, дневной стационар, процедурные и прививочные кабинеты, а также кабинеты медпрофилактики. В детском отделении будет принимать врач-педиатр, во взрослом — терапевт и стоматолог. Амбулатория рассчитана на 50 посещений в смену.

Во время встречи с медперсоналом и жителями Мурат Кумпилов обсудил вопросы доступности медицинской помощи в населенном пункте. Местные жители выразили благодарность главе региона «за внимание и существенные преобразования в республике, которые повысили качество жизни в сельской местности». Глава региона рассказал о планах дальнейшего развития социальной инфраструктуры, включая систему здравоохранения.

Господин Кумпилов поручил минздраву Адыгеи активизировать привлечение медицинских специалистов в районы через программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». За время действия программ в сельские медучреждения республики направили 210 врачей и 77 средних медработников, в текущем году — еще 32 врача и 7 медработников среднего звена.

В 2025 году в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» построено семь врачебных амбулаторий: в селе Садовое Красногвардейского района и четырех населенных пунктах Майкопского района. В ближайшее время новые амбулатории откроют в аулах Афипсип и Шенджий Тахтамукайского района.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Адыгее в 2025 году зафиксировали дефицит 112 врачей и 182 специалистов со средним медицинским образованием. Текущая потребность в квалифицированных кадрах в регионе составляет около 294 специалистов.

Анна Гречко