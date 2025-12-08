В Адыгее наблюдается нехватка почти 300 медработников в 2025 году

В Адыгее наблюдается дефицит 112 врачей и 182 специалистов со средним медицинским образованием. Текущая потребность в квалифицированных кадрах в регионе составляет около 294 специалистов, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минздраве со ссылкой на данные ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России на 1 октября 2025 года.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В текущем году в медучреждения региона трудоустроились 70 врачей, получивших образование по целевым направлениям. В стационары и первичное звено пришли 25 выпускников специалитета и 45 ординаторов.

Все специалисты приступили к обязанностям после получения дипломов и аккредитации. Среди новых сотрудников — педиатры, терапевты, эпидемиологи, стоматологи, гинекологи, неонатологи, нефрологи, рентгенологи, анестезиологи-реаниматологи и неврологи.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае летом 2025 года фиксировали острую нехватку медицинских кадров. По данным hh.ru, на 6 тыс. открытых вакансий приходится лишь около 1 тыс. резюме, тогда как нормальным считается минимум четыре соискателя на одно место.

Нурий Бзасежев