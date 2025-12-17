В горном кластере Сочи с 20 декабря увеличат число пригородных поездов

С 20 декабря в горном кластере Сочи будет расширено пригородное железнодорожное сообщение. По маршруту Роза Хутор — Имеретинский курорт начнут курсировать дополнительные электрички, которые будут работать на ежедневной основе, сообщили в пресс-службе компании «Кубань Экспресс-Пригород».

В общей сложности на линию выйдут более десяти дополнительных пригородных поездов. Расширение графика движения направлено на повышение транспортной доступности горных курортов в период роста пассажиропотока. Актуальное расписание движения электричек размещено на официальных ресурсах перевозчика.

Ранее сообщалось, что в праздничный период в поселке Красная Поляна будет задействовано около 60 единиц общественного транспорта на регулярных автобусных маршрутах. Кроме того, предусмотрено увеличение числа пригородных поездов и составности электропоездов «Ласточка».

Также в новогодние праздники, с 31 декабря по 11 января, муниципальные парковки в Сочи будут работать бесплатно. В целях обеспечения безопасности с 15 декабря введены ограничения на въезд в горный кластер автомобилей без зимней резины. Жителям и гостям курорта рекомендовано активнее пользоваться общественным транспортом, объем которого на курортных направлениях увеличен.

С 25 декабря по 13 января в аэропорту Сочи ожидается около 575 тыс. пассажиров и 3,6 тыс. рейсов. Чтобы улучшить транспортное сообщение и бороться с нелегальными перевозчиками, в аэропорту будут работать камеры для фиксации нарушений правил дорожного движения. В пиковые дни на подъездах к аэропорту будут дежурить сотрудники ГИБДД и эвакуационные службы.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт «Роза Хутор» объявил о переносе начала горнолыжного сезона. Открытие трасс для лыжников и сноубордистов запланировано не ранее 29 декабря. Решение связано с аномально теплым началом зимы и недостаточным снежным покровом.

