Пляжи поймали волну

Администрация Сочи ведет переговоры с Минстроем РФ о включении проектов восстановления пляжной инфраструктуры из-за ее деградации в государственные программы. Ширина пляжей в Сочи заметно сократилась и продолжает уменьшаться. Это происходит из-за нарушения природного баланса, который ранее поддерживался естественными факторами. Эксперты отмечают, что цена вопроса очень высока, но основной проблемой является необходимость постоянного искусственного вмешательства в поддержание пляжной инфраструктуры.

По словам мэра, на курорте наблюдается деградация пляжной инфраструктуры, что требует принятия срочных мер по ее восстановлению с привлечением федерального бюджета.

Пляжи курорта работают весь год: в осенне-зимний период функционируют более 30 зимних пляжей, к летнему сезону открываются летние площадки. В 2025 году их количество достигло 180.

Параллельно в центре города идет первый этап благоустройства Приморской набережной, возведенной в 1984 году. Реконструкция предполагает увеличение прогулочных зон в 2,5 раза и расширение пляжных территорий вдвое. Также появятся новые места для отдыха, спорта и городских мероприятий.

Весь проект планируется завершить за пять лет, заверил Андрей Прошунин.

Сочи сохраняет статус одного из главных туристических центров России. В 2024 году курорт посетили рекордные 8 млн туристов. Эксперты прогнозируют рост турпотока до 10 млн человек к 2030 году.

Эксперты заявляют о необходимости строительства новой береговой инфраструктуры, поскольку существующая система утратила эффективность. Как ранее писал «Ъ-Сочи», комплекс защитных сооружений, построенный в середине XX века на центральной морской набережной курорта, перестал выполнять свои задачи. Ширина пляжей заметно сократилась и продолжает уменьшаться.

Муниципальные гидротехнические объекты нуждаются в срочной модернизации, а общественные территории — в расширении и обновлении, считают эксперты. Реконструкция предусматривает создание глубоководных волноломов для защиты от штормов, а также строительство протяженного широкого пляжа, устойчивого к воздействию морских вод.

Главный инженер архитектурного бюро «Гор-Проект», профильный эксперт Научно-экспертного совета Морской коллегии при правительстве РФ Николай Гришин поясняет, что при отсутствии твердых скальных пород естественной защитой берега служит пляж. Однако пляж может существовать только при наличии пляжеобразующего материала. На черноморском побережье такой материал поставляют горные реки в виде галично-песчаной смеси, которая формирует пляжи и гасит волны.

Эколог Евгений Витишко также говорит, что пляжи в Имеретинской низменности Сочи деградируют. «Строительство порта нарушило баланс. Пляжи перестали пополняться естественными инертными материалами, которые выносила река — песком, галькой, валунами. Раньше сама экосистема поддерживала наполнение пляжей, теперь этот процесс нарушен- море забирает, но не возвращает»,— говорит эколог.

По оценкам генерального директора консалтинговой компании «СоветникЪ Максима Орешина, стоимость восстановления пляжных территорий составит сотни миллионов рублей. «Основная проблема не в стоимости работ, а в их бесконечности, поскольку там нарушен природный баланс», — отмечает господин Орешин. Пляжи, по его словам, требуют постоянного подсыпания и реконструкции берегоукрепительных сооружений.

Генеральный директор сети турагентств «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян отмечает практически полное отсутствие в Сочи «открытого моря», и это влечет падение турпотока. «Туристы жалуются на отсутствие нормальных зон — одни волнорезы с торчащей из них арматурой. Хорошие пляжи привлекают людей, турпоток бы увеличился. Тут необходимо решить два вопроса: инженерный и финансовый. Если их решить, люди поедут», — считает эксперт. Он добавляет, что серьезными конкурентами Сочи с этой точки зрения являются Крым, Абхазия и Анапа.

«В Крыму и Абхазии чистые пляжи и чистое море. Сервис в Абхазии, конечно, оставляет желать лучшего, но и цены не «кусаются». В Крыму отдых также на 20% ниже, чем в Сочи», — отмечает господин Мкртчян. По его словам, после того, как в Анапе решат экологическую проблему, она вполне способна будет конкурировать с Сочи.

