Минобороны создаст проектный офис на базе военного технополиса «Эра» в Анапе

В 2026 году Министерство обороны России планирует запустить проектный офис по управлению жизненным циклом инновационных проектов на базе военного технополиса «Эра» в Анапе. Об этом заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Министр обороны России отметил, что в армии планируют внедрить искусственный интеллект и инновационные технологии, в частности, в направлении создания беспилотных систем с ИИ, автоматическим удержанием цели и автономной навигацией. Поставки таких систем уже начаты в текущем году.

«В 2026 году в боевой деятельности войск будет апробирована рекомендательная система поддержки принятия решений на тактическом уровне. Также внедрим систему моделирования боевых действий по противовоздушной, противоракетной обороне и контрбатарейной борьбе»,— подчеркнул Андрей Белоусов.

Проектный офис на базе анапского технополиса «Эра» станет центром координации и сопровождения перспективных разработок. Министр обороны сообщил, что ведомство инициировало расширить круг источников инноваций, включая гражданский сектор.

Министерство обороны намерено создать единую систему отбора приоритетных направлений исследований с учетом будущего характера вооруженной борьбы. Данная система, как заявляет Андрей Белоусов, объединит вузы, институты инновационного развития, компании в сфере ОПК и предприятия промышленности.

София Моисеенко