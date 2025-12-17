Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, устроившего поножовщину в больнице

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал 59-летнего Андрея Быструшкина, который устроил поножовщину в больнице, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Он пробудет в СИЗО до 14 февраля 2026 года. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

«Ъ-Урал» писал, что инцидент произошел в больнице № 40. К 56-летней пациентке нейрохирургического отделения пришли муж и сын от предыдущего брака. Между мужчинами произошел конфликт, который закончился поножовщиной.

По данным следствия, Андрей Быструшкин умышленно, с целью убийства своего пасынка, нанес ему с помощью складного ножа колото-резаные раны. В результате нападения потерпевший получил серьезные ранения груди и плеча. Благодаря своевременной медицинской помощи ему удалось выжить. Отмечается, что персонал больницы и пациенты не пострадали.

Полина Бабинцева