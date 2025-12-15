Посетитель больницы в Екатеринбурге ранил ножом человека во время ссоры

В Екатеринбурге в результате ссоры посетитель больницы ранил ножом другого посетителя, сообщили в управлении СКР по Свердловской области. Инцидент произошел 15 декабря в больнице №40 около 14:00.

По информации УМВД России по Екатеринбургу, полиция задержала 59-летнего жителя поселка Лобва (Свердловская область) по подозрению в нападении на 37-летнего посетителя больницы. Медики сообщили, что он отказался от госпитализации, хотя получил колото-резаные раны на груди и плече — ему была оказана помощь. Задержанного доставили в дежурную часть и позднее передали следователям.

Согласно информации портала Е1, посетителями больницы были отчим и сын 56-летней пациентки нейрохирургического отделения, которые пришли ее навестить. Ранение получил сын, но отчиму тоже потребовалась помощь медиков.

Ирина Пичурина