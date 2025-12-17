Министр обороны объявил о создании проектного офиса на базе технополиса «Эра» в Анапе

Министерство обороны РФ в 2026 году создаст проектный офис по внедрению инновационных разработок на базе военного технополиса «Эра» в Анапе. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Белоусов.

По словам министра, в долгосрочной перспективе ключевым направлением развития армии станет повсеместное использование инновационных технологий, для чего потребуется специализированная структура, отвечающая за управление полным жизненным циклом таких проектов. Проектный офис должен стать центром координации и сопровождения перспективных разработок.

Андрей Белоусов отметил, что Минобороны намерено существенно расширить круг источников инноваций, включая гражданский сектор, а также выстроить единую систему отбора приоритетных направлений исследований с учетом будущего характера вооруженной борьбы. Эта система, по его словам, должна объединить предприятия промышленности, вузы, институты инновационного развития и малые высокотехнологичные компании так называемого «народного ОПК».

Вячеслав Рыжков