В гордуме Тольятти могут рассмотреть ситуацию с депутатом Александром Дорожкиным

Как сообщили «Ъ» в гордуме Тольятти, по ситуации с публичными высказываниями жены депутата Александра Дорожкина о родах в чилийской частной клинике никаких экстренных заседаний не планировалось. При этом на следующей неделе запланировано заседание, где депутаты, возможно, рассмотрят ситуацию с коллегой.

Александр Дорожкин родился 24 февраля 1984 года в Тольятти. Выпускник Волжского университета им. В. Н. Татищева по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». В 2003-2011 гг. работал токарем 4 разряда, токарем 5 разряда, мастером, старшим мастером цеха 1731 (капитальный ремонт оборудования, изготовление запасных частей ОАО «АвтоВАЗ» ПРОО). В 2012 году стал старшим мастером цеха D731 (капитальный ремонт оборудования, изготовление запасных частей ООО «АВТОВАЗПРОО»). Был совладельцем и директором ООО «ППО». Компания специализируется на производстве изделий из проволоки, цепей и пружин. В 2024 году выручка организации составила 240 млн руб., прибыль 1,8 млн руб.

Супруга Александра Дорожкина Любовь Марченко недавно поделилась в запрещенном в России Instagram, что родила второго ребенка не в России, а в Чили, чтобы обеспечить ему «сильный паспорт» с возможностью свободно путешествовать по миру. Жена депутата добавила, что рассматривались варианты с США и Канадой. «В Чили говорят на испанском языке, это очень красивый язык. Мне бы хотелось, чтобы мой малыш обладал всеми этими сверхвозможностями»,— уточнила она.

Депутат Александр Дорожкин извинился перед всеми, кого задела ситуация с родами его жены в чилийской частной клинике. Свою страницу во «ВКонтакте» он закрыл, а пост выложен на странице тольяттинского отделения «Единой России» в этой же соцсети. При этом комментарии отключены.

Кроме того, по данным «Ъ-Волга», исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» в Тольятти Иван Жиляев ездил вместе с женой в Чили, где его супруга родила ребенка в одной из частных клиник. Информация об этом была размещена на странице организации, помогающей состоятельным россиянам.

Андрей Сазонов