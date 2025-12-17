Заболеваемость ОРВИ в Ростовской области не превышает пороговых значений

В Ростовской области заболеваемость острыми респираторными вирусами и гриппом не превышает пороговых значений. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора по итогам еженедельного мониторинга.

Среди циркулирующих вирусов преобладают респираторные возбудители негриппозной природы — аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус. Тем не менее в регионе фиксируются случаи гриппа.

По данным на середину декабря, против гриппа привито свыше 2 млн 350 тыс. человек, что составляет 56,4% от общей численности области. В управлении отмечается, что у привитых граждан не зарегистрировано неблагоприятных поствакцинальных реакций или осложнений после иммунизации.

Константин Соловьев