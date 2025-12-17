В Екатеринбурге скончался режисер и художник Владимир Смелков

В Екатеринбурге после продолжительной болезни скончался свердловский режиссер и художник Владимир Смелков, сообщили в правлении Свердловского регионального отделения ВТОО «Союз художников России». Прощание с ним состоится 18 декабря 2025 года в 13:00 в храме Крестовоздвиженского мужского монастыря в Екатеринбурге.

Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ Автопортрет художника Владимира Смелкова

Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ

Владимир Смелков родился в Москве в 1945 году. Он получил образование в Московском художественном училище Памяти 1905 года, в классе Татьяны Сельвинской. В течение карьеры он работал главным художником в Лысьвенском драмтеатре и Челябинском ТЮЗе, а также занимал должность художника-постановщика в Свердловском ТЮЗе.

Господин Смелков стал членом Союза художников РСФСР в 1981 году. За свою жизнь он поставил около 200 спектаклей в различных городах Среднего Урала и принимал участие во многих художественных выставках всесоюзного и всероссийского уровня.

Полина Бабинцева