В Екатеринбурге простятся с 39-летним художником Антонием Бушуевым

На прошлой неделе, 12 декабря, в Екатеринбурге скончался художник Антоний Бушуев, сообщили в правлении свердловского регионального отделения Союза художников России. Ему было 39 лет. Прощание с ним проходит сегодня в храме Святых целителей Косьмы и Дамиана Асийских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антоний Бушуев

Фото: свердловское региональное отделение Союза художников России Антоний Бушуев

Фото: свердловское региональное отделение Союза художников России

Антоний Бушуев родился в 1986 году в Свердловске в семье художников. В 2006 году он получил образование в Екатеринбургском художественном училище им. И.Д. Шадра и Уральской архитектурно-художественной академии (УрГАХА). В 2013 году был участником творческой группы на Академической даче им. И.Е. Репина в Вышнем Волочке, в свердловский Союз художников вступил в 2017 году. Художник с 2003 года регулярно участвовал в выставках различного уровня, среди которых Всероссийская художественная выставка «Молодость России» в Москве в 2016 году и юбилейная выставка «Союза художников. Свердловск-Екатеринбург. 1932-2022».

Работал в разных жанрах, но предпочтение отдавал пейзажам. В своих работах он уделял внимание композиции и использовал сложный колорит, часто обращался к образам современника. Работы Антония Бушуева находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

Ирина Пичурина