Запрет продажи сигарет на остановках отложат на полгода

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, запрещающий продажу табачной продукции на остановках общественного транспорта, сообщает ТАСС. Согласно поправкам, срок вступления закона в силу сдвинут на полгода — с 1 марта на 1 сентября 2026 года. Власти рассчитывают, что это даст бизнесу время для адаптации к новым ограничениям.

Как уточнил председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев, предлагается распространить запрет на розничную продажу табака и никотинсодержащей продукции на все остановочные пункты общественного транспорта. Это касается киосков и магазинов, находящихся у автобусных остановок, железнодорожных платформ и станций метро. Исключение сделают для единственных торговых точек в малых населенных пунктах.

Госдума приняла проект закона в первом чтении 21 октября. В его поддержку проголосовали 396 депутатов, против — только Анатолий Вассерман (СРЗП). Он считает, что больше пользы принесет пропаганда здорового образа жизни и информирование о вреде курения.