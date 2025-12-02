Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Запрет продажи сигарет на остановках отложат на полгода

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, запрещающий продажу табачной продукции на остановках общественного транспорта, сообщает ТАСС. Согласно поправкам, срок вступления закона в силу сдвинут на полгода — с 1 марта на 1 сентября 2026 года. Власти рассчитывают, что это даст бизнесу время для адаптации к новым ограничениям.

Как уточнил председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев, предлагается распространить запрет на розничную продажу табака и никотинсодержащей продукции на все остановочные пункты общественного транспорта. Это касается киосков и магазинов, находящихся у автобусных остановок, железнодорожных платформ и станций метро. Исключение сделают для единственных торговых точек в малых населенных пунктах.

Госдума приняла проект закона в первом чтении 21 октября. В его поддержку проголосовали 396 депутатов, против — только Анатолий Вассерман (СРЗП). Он считает, что больше пользы принесет пропаганда здорового образа жизни и информирование о вреде курения.

Новости компаний Все