Госдума одобрила запрет на торговлю табаком на остановках в I чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий розничную торговлю табачной продукцией и электронными сигаретами на остановках общественного транспорта.

Проект поправок в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма» внесло на рассмотрение заскобрание Хабаровского края в мае 2025 года.

Сейчас продажа табачной и никотинсодержащей продукции уже запрещена в потенциальных местах скопления большого количества людей — на железнодорожных вокзалах, в автовокзалах, аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метро.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявлял, что расширение этого запрета на остановки поспособствует «сокращению территориальной доступности табака и вейпов и внесет вклад в снижение потребления никотина среди населения».

Полина Мотызлевская