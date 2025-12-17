Скорректированный проект нижегородского террасного парка прошел экспертизу

Измененный проект создания в Нижнем Новгороде террасного парка в Почаинском овраге получил положительное заключение экспертизы. Информация об этом появилась в реестре экспертиз 17 декабря 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Первое заключение проект получил в октябре 2022 года, тогда оно тоже было положительным.

Как писал «Ъ-Приволжье», контракт на создание парка заключили в ноябре 2022 года за 2,96 млрд руб. с ГП НО «ДИРОН». Он также включает строительство пешеходного тоннеля и нового пешеходного моста взамен демонтированного. Основные работы начали только в конце 2023 года — из-за долгих судебных процессов по изъятию земельных участков.

В процессе работ проект потребовал корректировки, в декабре 2024 года его направили на новую экспертизу. Сейчас срок завершения работ перенесли с конца 2025 на конец 2026 года. Стоимость контракта вырастет на 1,5 млрд руб.

Галина Шамберина