Создание нижегородского террасного парка подорожало на 1,5 млрд рублей

На создание в Нижнем Новгороде террасного парка в Почаинском овраге планируют направить дополнительно более 1,5 млрд руб. Эту сумму хотят выделить в 2026 году, указано в проекте декабрьских изменений бюджета региона на 2025-2027 годы.

В материалах к проекту изменений поясняется, что допфинансирование необходимо в связи с удорожанием проекта.

Как писал «Ъ-Приволжье», создание террасного парка с реконструкцией коллектора дождевой канализации и инженерной защитой склонов перенесли с конца 2025 на конец 2026 года.

Контракт заключили в ноябре 2022 года за 2,96 млрд руб. с ГП НО «ДИРОН». Он также включает строительство пешеходного тоннеля и нового пешеходного моста взамен демонтированного. Основные работы начали только в конце 2023 года — из-за долгих судебных процессов по изъятию земельных участков.

В сентябре прокуратура внесла госпредприятию «ДИРОН» представление о недопустимости нарушения сроков реализации проекта.

Галина Шамберина