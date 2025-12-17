Зять Трампа не будет участвовать в возможной сделке Paramount и Warner Bros.

Джаред Кушнер не станет финансировать попытку Paramount Global купить Warner Bros. Discovery (WBD), сообщает CNBC. Зять Дональда Трампа должен был выступить одним из кредиторов сделки. 5 декабря о достижении договоренности с Warner Bros. Discovery объявил стриминговый сервис Netflix. В рамках сделки он должен купить у WBD и его стриминговый сервис HBO Max, киностудии и другие подобные активы за $82,7 млрд. Однако многие раскритиковали эту сделку, а Дональд Трамп заявил, что это соглашение требует пересмотра, так как создает компанию со «слишком большой долей рынка».

Фото: Annegret Hilse / Reuters Джаред Кушнер

8 декабря Paramount предложила акционерам WBD выкупить акции по $30 за каждую, а вся студия была оценена в $108,4 млрд. Одним из кредиторов этой сделки числилась Affinity Partners, принадлежащая Джареду Кушнеру. «Учитывая, что два сильных конкурента борются за будущее этого уникального американского актива, компания Affinity решила больше не участвовать в этой возможной сделке,— заявил CNBC представитель Affinity.— Обстоятельства вокруг сделки существенно изменились с тех пор, как мы впервые согласились участвовать в ней в октябре. Но мы по-прежнему считаем, что предложение Paramount имеет под собой веские стратегические основания».

Кирилл Сарханянц