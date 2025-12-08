Трамп: сделка Netflix и Warner Bros. требует пересмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что запланированное слияние крупнейшей стриминговой компании Netflix и медиакорпорации Warner Bros. Discovery потребует пересмотра. По его мнению, в результате объединения появится компания со «слишком большой долей рынка», сообщает The Wall Street Journal.

Дональд Трамп добавил, что сделка должна «пройти через определенные процессы», и он лично будет «участвовать в принятии решения». Ранее опасения по поводу сделки высказывали отраслевые профсоюзы, заявляя, что слияние приведет к снижению количества рабочих мест и сокращению проката фильмов в кинотеатрах.

В конце октября Warner Bros. Discovery сообщала, что рассматривает разделение на две компании, продажу всей корпорации или отдельных ее частей. 5 декабря Warner Bros. согласилась продать стриминговому сервису Netflix свои потоковые и студийные активы за $82,7 млрд. Если сделку одобрят федеральные регулирующие органы США, под контроль Netflix перейдут стриминговый сервис HBO Max, платное телевидение HBO, права на фильмы «Гарри Поттер», «Игра престолов», «Гражданин Кейн», «Касабланка» и другие проекты.

Влад Никифоров