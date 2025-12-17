Песков: пока не ясно, насколько Зеленский хочет мира

Предложения по урегулированию, подготовленные по итогам встреч представителей США, Европы и Украины, покажут, насколько президент Украины Владимир Зеленский настроен на мир, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что мира хотят власти как России, так и Украины.

«Это все выяснится после того, как мы посмотрим на те документы, которые родились в результате обсуждения американцев с европейцами и с украинцами. Сейчас я бы не стал делать какие-то прогнозы или давать какие-то оценки»,— сказал представитель Кремля во время брифинга.

Bild сообщал, что власти Украины готовы провести выборы в течение 100 дней и отказаться от вступления в НАТО «на определенных условиях». По данным издания, господин Зеленский также готов заморозить военные действия по нынешней линии фронта, однако отказывается выводить украинские войска с территории Донбасса. Власти России неоднократно говорили, что не пойдут на уступки по Донбассу и Крыму. Делегации США и Украины в эти выходные проведут новые консультации в Майами.

