Испытание Трампа

Делегации США и Украины в ближайшие выходные проведут новые консультации в Майами после состоявшихся 14–15 декабря переговоров в Берлине. Комментируя их итоги, президент Дональд Трамп заявил, что «мы ближе к миру, чем когда-либо». Несмотря на его оптимизм, Киев не идет на территориальные уступки. Встреча в Берлине завершилась принятием ее европейскими участниками заявления об условиях украинского мира, которое противоречит мирному плану США и неприемлемо для России. Глава Белого дома стоит перед дилеммой: заставить Киев принять американский план или согласиться с западными союзниками и усилить давление на Москву, закрыв окно дипломатии.

То, что европейские лидеры записали в своем совместном заявлении в Берлине, по сути, стопорит большинство ключевых идей первоначального мирного плана президента США Дональда Трампа

О подготовке новых переговоров США и Украины, которые состоятся на американской территории в конце этой недели, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей Белого дома. «На этих выходных могут пройти встречи рабочих групп, военных в США, может быть в Майами, они рассмотрят карты»,— заявил изданию американский чиновник. По его словам, «90% проблемных аспектов между США и Украиной урегулированы, но нужны обсуждения некоторых нерешенных технических вопросов».

Как отмечает Axios, главным камнем преткновения остаются гарантии безопасности, которые Украина получит от США и их европейских союзников, а также территориальный вопрос.

По информации телеканала Sky News, ссылающегося на американских официальных лиц, в Вашингтоне ожидают от Киева «финального решения по территориям».

Новые подробности предстоящего торга Вашингтона и Киева, который в ближайшие дни переместится на американскую территорию, сообщило издание Politico. Как рассказали его источники, администрация США выдвинула Украине ультиматум о территориальных уступках в обмен на предоставление гарантий безопасности, аналогичных статье 5 Североатлантического договора, в которой закреплен принцип коллективной обороны НАТО. Как сообщила со ссылкой на источники газета Politico, Киев должен в кратчайшие сроки согласиться на эти условия, иначе следующее предложение Вашингтона не будет столь выгодным.

«Основой этого соглашения являются действительно очень сильные гарантии, подобные статье 5 устава НАТО»,— цитирует издание представителя Белого дома. «Эти гарантии не будут на столе переговоров вечно. Они доступны прямо сейчас, если будет принято благоприятное решение»,— пояснил собеседник издания.

Напомним, что статья 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной обороны НАТО и обязывает всех участников альянса отвечать на любое нападение на одну из стран НАТО.

Как отмечает газета The Telegraph, американская сторона называет предлагаемые гарантии «платиновым стандартом» и предложение Киеву можно считать «на сегодняшний день крупнейшей победой для Украины и для Европы».

Согласно многочисленным утечкам, США рассчитывают убедить Россию согласиться на предложенные гарантии безопасности, а также на вступление Украины в ЕС.

Кроме того, Вашингтон прорабатывает вопрос о том, чтобы Россия и Украина разделили контроль над Запорожской АЭС, что позволит каждой из сторон получать по 50% вырабатываемой там электроэнергии.

Комментируя итоги состоявшихся 14–15 декабря в Берлине встреч и переговоров делегаций США и Украины, а также восьми европейских лидеров и руководителей Европейской комиссии и Европейского совета Урсулы фон дер Ляйен и Антониу Кошты, президент Трамп не скрывал своего удовлетворения, сообщив, что «мы ближе к миру, чем когда-либо».

Впрочем, многие его замечания были несколько сбивчивыми и традиционно расплывчатыми, не позволяя сделать вывод о том, на чем же основывается его оптимизм.

Напомним, что по итогам двух раундов переговоров со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером президент Владимир Зеленский заявил, что Киев по-прежнему отказывается идти на территориальные уступки.

«Мы провели очень хороший разговор с европейскими лидерами, многими из них, касательно войны между Россией и Украиной. У нас была длинная дискуссия, и кажется, что все идет хорошо, но мы говорим это уже долгое время, и это сложная ситуация»,— заявил после переговоров в Берлине президент США. «Проблема в том, что они захотят, чтобы это закончилось, а потом вдруг — не захотят. И Украина захочет, чтобы это закончилось, а потом вдруг — не захочет. Поэтому нам нужно, чтобы они оказались на одной стороне. Но я думаю, что это движется вперед»,— добавил Трамп, внеся в ситуацию ноту неопределенности.

Обновленная европейская позиция по Украине была сформулирована в принятом в Берлине вечером в понедельник, 15 декабря, совместном заявлении восьми европейских лидеров и двух руководителей ЕС.

Основные положения европейского документа кардинально отличаются от мирного плана президента Трампа и заведомо неприемлемы для России, что позволяет назвать берлинскую декларацию манифестом «партии войны».

Согласно одному из пунктов, в рамках будущего урегулирования должны быть сформированы «многонациональные силы для Украины под руководством Европы, которые будут состоять из вкладов стран "коалиции желающих" при поддержке США». «Эти силы будут способствовать восстановлению вооруженных сил Украины, поддержанию безопасности воздушного пространства Украины и моря, в том числе путем операций на Украине»,— говорится в заявлении. Еще один его скандальный пункт — требование репараций, согласно которому «Россия должна компенсировать Украине нанесенный ей ущерб».

Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) на переговорах с европейскими лидерами в Берлине (15 декабря 2025 года)

Фото: Markus Schreiber / Pool / Reuters Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) на переговорах с европейскими лидерами в Берлине (15 декабря 2025 года)

Сделав в Берлине групповой снимок с президентом Зеленским и европейскими лидерами, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер так и не поставили свои подписи под берлинской декларацией, ряд положений которой противоречат мирному плану Трампа. При этом ни одного официального заявления с оценкой этого документа в Белом доме так и не было сделано.

На этом фоне после встречи в Берлине британский премьер Кир Стармер сообщил о том, что «коалиция желающих» уже подготовила планы развертывания своих войск на Украине для обороны в воздухе, на море и на суше, а также для наращивания собственных военных возможностей Киева.

Явно приободренный итогами переговоров в Берлине президент Зеленский сообщил о том, что из проекта мирного соглашения по урегулированию на Украине были удалены «деструктивные пункты».

«Безусловно, у нас разные позиции по отношению к России в территориальном плане. Нам нужно это понять и открыто обсудить. И я думаю, что американская сторона как посредник предложит различные шаги для достижения хотя бы какого-то консенсуса»,— заявил президент Украины, который из Берлина, не возвращаясь в Киев, 16 декабря отправился с визитом в Нидерланды. Он также добавил, что настаивает на уточнении вопросов компенсации и финансирования восстановления Украины.

«Необходимо понять источник этого финансирования. Сейчас мы просто работаем над тем, чтобы все это было оформлено в письменном виде. И в этом отношении у нас есть прогресс»,— сообщил он. Кроме того, по его словам, «детали, над которыми стороны работают в военной сфере, выглядят очень хорошо, хотя это всего лишь первый вариант».

Как заявил 16 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров, требования Москвы устранить первопричины украинского кризиса (что, в частности, подразумевает гарантии безопасности России, отказ от приема Украины в НАТО и восстановление прав УПЦ и русского языка на Украине) остаются неизменными.

В свою очередь, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу ABC News предупредил, что Россия не пойдет на компромиссы по Донбассу, Крыму, Запорожской и Херсонской областям, поскольку «это стало бы пересмотром нашей государственности, закрепленной в нашей Конституции».

Учитывая кардинально расходящиеся позиции Москвы и Киева по украинскому урегулированию, президент Трамп стоит перед дилеммой: заставить Киев принять американской план или согласиться с западными союзниками и усилить давление на Москву, тем самым закрыв для себя окно дипломатии с Россией.

