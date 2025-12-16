Рябков: Россия не пойдет на уступки по Донбассу и Крыму

Никакие территориальные уступки по Крыму, Донбассу и Новороссии со стороны России не обсуждаются. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Сейчас, напомнил господин Рябков, неотъемлемой частью России являются четыре региона. Крым в этот список не входит, поскольку это «история 2014 года», уточнил дипломат.

«Таким образом, у нас вместе получается пять субъектов, и мы ни в коем случае не можем пойти на компромисс по ним, потому что это, на наш взгляд, будет пересмотр очень фундаментального элемента нашей государственности, закрепленного в нашей конституции»,— пояснил замглавы МИДа в интервью ABC News.

Президент США Дональд Трамп говорил, что Украина уже потеряла территории, на уступки которых ее призывают. Премьер Польши Дональд Туск по итогам встречи сторон в Берлине заявлял, что одно из условий США по урегулированию — это решение территориального вопроса.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Берлинские уговоры».