У осужденного экс-главы свердловского УЭБиПК Дьякова не станут изымать имущество

Свердловский областной суд оставил в силе приговор бывшему начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрею Дьякову, сообщили в пресс-службе судов региона.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Андрей Дьяков

После рассмотрения апелляции прокуратуры суд внес изменения в описательно-мотивировочную часть и увеличил до 8,6 лет срок, в течение которого Дьяков не сможет занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления. Решение Ленинского районного суда Екатеринбурга в части конфискации имущества было отменено, однако у экс-начальника конфисковали деньги на сумму свыше 38 млн руб. — имущество будет конфисковано только в случае отсутствия или же недостаточности денежных средств. В целях обеспечения конфискации сохранен арест на имущество, наложенное районным судом. В остальной части приговор в отношении Андрея Дьякова оставлен без изменений.

В конце октября Ленинский районный суд приговорил Андрея Дьякова к четырем годам колонии строгого режима за получение взяток. Он признан виновным по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по двум эпизодам по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Обвинение считает, что он «крышевал» группу предпринимателей, которые незаконно получали НДС из федерального бюджета. Дьяков заключил досудебное соглашение и дал показания на своих подельников, в том числе — на бывшего главу УФНС по Свердловской области Сергея Логинова.

Ирина Пичурина