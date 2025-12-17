Митрополит Евгений одобрил отказ от проведения абортов уральской клиникой «Шанс»

Положительную оценку отказу частной клиники «Шанс» в Екатеринбурге от проведения абортов дал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Комментарий он оставил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Дело сдвинулось с мертвой точки. Первая частная клиника на Урале отказалась от убийства детей! Пусть это будет образцом для других. Дорогу осилит идущий! России нужны живые люди, России нужны живые дети. Будем жить!»,— сказал митрополит.

Главный врач медцентра «Шанс» Александр Беляев заявил, что клиника перестанет проводить аборты с 1 января. Принятие такого решения он объяснил морально-этическими нормами с учетом демографического спада. По его словам, если убедить женщину сохранить беременность не удастся, ее направят в государственное медучреждение.

Инициатива отказа от проведения абортов принадлежит заместителю губернатора-министру здравоохранения Свердловской области Татьяне Савиновой. Она подчеркнула, что это не запрет, а сознательный отказ частных центров от платных услуг на аборты в регионе.

Ирина Пичурина