На горнолыжных курортах Сочи ждут похолодания и снега, чтобы открыть сезон

Горнолыжный сезон в Краснодарском крае перенесен из-за аномально теплой погоды. Ранее планировалось открытие трасс 19 декабря, однако курорты начали уведомлять клиентов о переносе даты. Так, «Роза Хутор» объявил о старте сезона 29 декабря, отметив дефицит естественного снега и невозможность полного запуска системы искусственного оснежения в текущих условиях, сообщила пресс-служба курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам руководителя по связям с общественностью «Роза Хутор» Александры Зенцовой, система оснежения включена, но температура выше 2,5 градусов и значительный перепад высот курорта не позволяют использовать ее на всей территории. «Службы курорта произвели более 55 тыс. кубометров искусственного снега. В верхних зонах курорта высота естественного снега составляет от 60 см на высоте 2 тыс. м до 40 см на уровне 1,35 тыс. м»,— пояснила она «Бизнес ФМ Краснодар», добавив, что показатели осадков минимальны за последние 12 лет наблюдений.

Курорт «Красная Поляна» также ожидает выпадения значительных осадков. Руководитель департамента операционного и стратегического маркетинга группы Mantera Наталья Порицкая уточнила, что открытие трасс планируется после снегопада, ориентировочно 25–26 декабря. Первой запустят трассу на высоте 2,2 тыс. м в зоне Цирк 2, далее — по мере формирования снежного покрова. По ее словам, несмотря на отсутствие снега, инфраструктура курорта работает в полном объеме, и к Новому году ожидается приближение турпотока к прошлогоднему уровню.

Вячеслав Рыжков