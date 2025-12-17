МИД КНР выступил против изъятия замороженных в ЕС российских активов

Китай выступает против любых односторонних действий, нарушающих международное право, заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь. Так он прокомментировал планы Евросоюза (ЕС) использовать замороженные российские активы для предоставления помощи Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Го Цзякунь

Фото: МИД КНР Го Цзякунь

Фото: МИД КНР

Го Цзякунь считает, что сторонам нужно создавать благоприятные условия для продвижения мирных переговоров и политического решения конфликта. «Китай последовательно выступает против односторонних санкций, нарушающих международное право и не санкционированных Советом Безопасности ООН»,— сказал дипломат на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Вопрос использованием активов РФ должны решить на саммите ЕС, который пройдет 18–19 декабря.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вероятность соглашения стран Европы составляет «50 на 50». Совет ЕС уже одобрил бессрочную блокировку суверенных активов России. По данным Politico, США вынуждают ЕС отказаться от использования активов РФ, и «американская кампания влияния» уже привела к тому, что их точку зрения поддержали Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Также против использования российских активов выступают Бельгия, Венгрия и Словакия.