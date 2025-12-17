В Ростовской области завершили первый этап строительства маслозавода

В Ростовской области завершен первый этап возведения маслоэкстракционного завода в с. Троицкое Неклиновского района. Предприятие рассчитано на переработку 1 тыс. тонн семян подсолнечника в сутки. Об этом сообщила пресс-служба регионального госстройнадзора.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Согласно данным ведомства, мощность будущего завода составит около 330 тыс. тонн семян в год. Запуск нового предприятия обеспечит более 150 рабочих мест.

«После окончания строительства объекта и проведения проверочных мероприятий выдано заключение о соответствии построенного ОКС требованиям проектной документации»,— пояснили в пресс-службе.

Валентина Любашенко