На проспекте Дзержинского в Новороссийске изменится схема движения
17 декабря в Новороссийске запланировано открытие транспортной развязки на проспекте Дзержинского. В связи с этим, как сообщили в городском управлении дорог, на участке изменится организация дорожного движения.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Схема движения транспорта изменится с 14:00 на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Южной. В управлении подчеркнули, что приоритет движения будет по проспекту Дзержинского.
«До конца года на данном пересечении будет введено светофорное регулирование»,— пояснили в управлении дорог.