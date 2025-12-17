На проспекте Дзержинского в Новороссийске изменится схема движения

17 декабря в Новороссийске запланировано открытие транспортной развязки на проспекте Дзержинского. В связи с этим, как сообщили в городском управлении дорог, на участке изменится организация дорожного движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Схема движения транспорта изменится с 14:00 на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Южной. В управлении подчеркнули, что приоритет движения будет по проспекту Дзержинского.

«До конца года на данном пересечении будет введено светофорное регулирование»,— пояснили в управлении дорог.

София Моисеенко