«Финист» по маршруту Екатеринбург — Челябинск за год перевез 250 тыс. пассажиров

За первый год с момента запуска электропоезд «Финист», соединяющий Екатеринбург и Челябинск с остановкой в Каменске-Уральском (Свердловская область), перевез почти 250 тыс. пассажиров, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Маршрут был открыт 15 декабря 2024 года благодаря сотрудничеству Южно-Уральской и Свердловской железных дорог, а также правительств Свердловской и Челябинской областей.

Пригородный поезд №7048 / 7049 ежедневно отправляется из Челябинска в 7:13 и прибывает в Екатеринбург в 11:20. Рейс №7050 / 7047 отправляется из Екатеринбурга в 18:25 и прибывает в Челябинск в 22:32. Поезд останавливается на станциях Первомайская, Шарташ, Компрессорный Завод, Кольцово, Арамиль, Храмцовская, Соцгород, Каменск-Уральский, Нижняя и Муслюмово. Стоимость билета по полному маршруту составляет 935 руб.

Напомним, на электропоезде «Финист» за первый месяц со дня запуска по маршруту Екатеринбург — Каменск-Уральский — Челябинск проехались свыше 16 тыс. пассажиров.

Ирина Пичурина