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Поезд «Финист» за месяц перевез по Уралу более 16 тыс. пассажиров

На электропоезде «Финист» за первый месяц со дня запуска по маршруту Екатеринбург — Каменск-Уральский — Челябинск проехались свыше 16 тыс. пассажиров, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД).

Фото: Свердловская железная дорога

Фото: Свердловская железная дорога

Наиболее активно пассажиры покупали билеты на новый поезд во время новогодних праздников: так, с 28 декабря по 8 января заполняемость вагонов составила почти 100%.

Напомним, утром 15 декабря электропоезд «Финист» совершил первый рейс по маршруту Челябинск — Екатеринбург. Он ходит каждый день: из Челябинска поезд отправляется в 07:02, прибывая в Екатеринбург в 11:18. Из Екатеринбурга поезд выезжает в 18:25, прибывая в Челябинск в 22:43.

Ирина Пичурина

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