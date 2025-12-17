ФАС выдала предупреждения аэропортам Тобольска и Нового Уренгоя

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения 12 российским аэропортам, в том числе аэропортам Тобольска (Тюменская область) и Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО), сообщили в пресс-службе ФАС.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В аэропортах найдены признаки навязывания невыгодных условий договора авиакомпаниям. Главные операторы аэропортов взимали отдельный тариф за использование платформы общего доступа для регистрации пассажиров.

Напомним, в начале декабря главный оператор аэропорта Кольцово в Екатеринбурге получил предупреждение от ФАС по аналогичной причине. В случае неисполнения предупреждений служба возбудит в отношении аэропортов антимонопольное дело.

Ирина Пичурина