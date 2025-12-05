Аэропорт Кольцово получил предупреждение ФАС за отдельную плату с авиакомпаний

Главный оператор аэропорта Кольцово в Екатеринбурге получил предупреждение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) за взимание с авиакомпаний отдельной платы за использование платформы общего доступа для регистрации авиапассажиров, сообщили в пресс-службе ФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Аналогичные предупреждения ФАС выдал операторам аэропортов Сочи и Калининграда. В ведомстве посчитали, что такие действия содержат признаки навязывания авиакомпаниям невыгодных условий договора.

В случае неисполнения предупреждений служба возбудит в отношении этих аэропортов антимонопольное дело.

Ирина Пичурина