Аэропорт Кольцово получил предупреждение ФАС за отдельную плату с авиакомпаний
Главный оператор аэропорта Кольцово в Екатеринбурге получил предупреждение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) за взимание с авиакомпаний отдельной платы за использование платформы общего доступа для регистрации авиапассажиров, сообщили в пресс-службе ФАС.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Аналогичные предупреждения ФАС выдал операторам аэропортов Сочи и Калининграда. В ведомстве посчитали, что такие действия содержат признаки навязывания авиакомпаниям невыгодных условий договора.
В случае неисполнения предупреждений служба возбудит в отношении этих аэропортов антимонопольное дело.