Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За неделю в Свердловской области заболеваемость ОРВИ выросла на 9,3%

В Свердловской области зафиксирован сезонный рост заболеваемости респираторными вирусами. По данным регионального Роспотребнадзора, за прошедшую неделю зарегистрировано 52,7 тыс. случаев, что на 9,3% превышает показатели предыдущей недели.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Основная часть заболевших — дети. Лабораторные исследования выявили циркуляцию вирусов гриппа, парагриппа, COVID-19 и риновирусов. В целом, ситуацию с заболеваемостью в регионе оценивают как типичную для данного времени года и характерную для циркуляции указанных вирусов.

Ранее главный эпидемиолог регионального минздрава Александр Харитонов сообщил, что штамм гонконгского гриппа (H3N2) не зарегистрирован в Свердловской области, добавив, что в аптеках наблюдается дефицит вакцин.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все