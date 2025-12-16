Эпидемиолог заявил об отсутствии гонконгского гриппа в Свердловской области

Штамм гонконгского гриппа (H3N2) не зарегистрирован в Свердловской области, сообщил главный эпидемиолог регионального минздрава Александр Харитонов в эфире ОТВ.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Александр Харитонов

Он подчеркнул, что в этом году пока нет необычных типов вируса. «Мы видим сегодня те штаммы, которые заложены в вакцины, которыми прививали население РФ. Это все было спрогнозировано, рассчитано. Еще раз подтверждаю: болеем мы не гонконгским гриппом, болеем мы просто гриппом»,— сказал господин Харитонов.

Рост заболеваемости ОРВИ связан с теплой осенью и зимой, при этом заболеваемость гриппом началась рано. За неделю в Свердловской области зафиксировано 48 тыс. случаев заболевания, что на 13,8% выше средних многолетних показателей. Однако в аптеках не хватает вакцин — в этом году прививки поставили порядка 2,2 млн свердловчан, всего 54% вместо планируемых 65%. По словам эпидемиолога, проблемы с закупкой вакцины создают «определенные сложности» предприятиям и учреждениям.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что во время новогодних праздников в России ожидается значительный подъем заболеваемости гриппом, в том числе и гонконгским.

Ирина Пичурина